Kamyonet Saraçhane Köprüsü'nde alev aldı, işçiler son anda indi

Edirne'de seyir halindeki açık kasa bir kamyonet, Saraçhane Köprüsü üzerinde aniden alev aldı. Araçta bulunan belediye işçileri alevleri fark ederek kısa sürede araçtan uzaklaştı ve yaralanan olmadı.

Olayın gelişimi:

Yangın, Edirne Belediye Başkanlığı'na ait açık kasa kamyonette seyir halindeyken başladı. Alevlerin nedeni henüz belirlenemedi; yangın kısa sürede büyüdü ve çevrede paniğe yol açtı. Kamyonette bulunan personelin hızlı olarak araçtan inmesi, olası yaralanmaların önüne geçti.

Müdahale ve etkileri:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme yapıyor. Bölgedeki trafik ve güvenlik önlemleri olay sırasında kısa süreli aksamalara neden oldu.

EDİRNE'DE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.