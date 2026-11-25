Olayın gelişimi:

Olay, 9 Kasım tarihinde Şişli'de faaliyet gösteren bir oto serviste meydana geldi. Aracının lastiğinde hasar bulunan F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balansı gerekçesiyle işleme alındı ve kendisinden 12 bin TL ücret tahsil edildi.

Birkaç gün sonra F.Ü., aracında bulunan ve sesli kayıt yapabilen kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde servis çalışanlarının iddia edildiği işlemleri yapmadığı ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuşmaların yer aldığı görüldü. Bu kayıtlar üzerine mağdur, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma ve gözaltılar:

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmada dolandırıcılık iddiasıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) hakkında operasyon düzenledi. Şüpheliler, 24 Kasım tarihinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay, araç içi kamera kayıtlarının tespiti ve mağdurun şikayeti ile çözüme taşındı; soruşturma ve adli süreç ise devam ediyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 3 ŞÜPHELİ, ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.