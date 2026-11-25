Kayseri'de aranan zanlı yakalandı

Kayseri'de yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

polis çalışmasının ayrıntıları:

Çalışmayı yürüten Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar kapsamında hareket etti. Yapılan çalışmada, 'güveni kötüye kullanma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

şahıs ve teslim işlemleri:

Yakalanan U.Ç. (47) hakkında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili birimlere teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA’ SUÇUNDAN 10 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN U.Ç. (47) YAKALANDI.