Kamyonetin freni boşaldı; park halindeki üç otomobil ve iki direk zarar gördü

Ankara'da kamyonetin freni boşaldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, inşaat alanına kum boşaltmak üzere duran 06 FVB 559 plakalı kamyonetin freni iddiaya göre boşaldı. Damperi açık olan kamyonet, yokuştan aşağı inerek sürücünün kontrolünden çıktı ve bir dizi çarpışmaya neden oldu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kum boşaltma sırasında yaşandığı belirtilen arıza sonucu araç yokuş aşağı hareket etti. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki üç otomobile çarptıktan sonra bölgede bulunan iki aydınlatma direğine de çarpıp durabildi. Olayın ulaşım alanındaki mekanik bir arızadan kaynaklandığı iddia edildi.

Hasar ve müdahale:

Kazada park halindeki 3 otomobil ile 2 aydınlatma direği zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi; yetkililer kazada can kaybı ve yaralı olmadığını bildirdi.

Damperin açık olması ve fren arızası gibi etkenlerin bir araya gelmesi, araç güvenliği ve park edilen araçların korunması konusundaki riskleri yeniden gündeme getiriyor. Benzer olayların önüne geçmek için düzenli bakım ve uygun park uygulamalarının önemine dikkat çekiliyor.

ANKARA’DA BİR KAMYONETİN KUM DÖKERKEN FRENİ BOŞALDI. KAMYONET 3 OTOMOBİLE VE 2 DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ.