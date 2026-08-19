Kamyonu yıkadıktan sonra geri gelmedi: fabrikada çalışan genç ölü bulundu

olay yeri ve ilk bulgular:

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi 5080 Sokak adresinde faaliyet gösteren bir kireç fabrikasında meydana geldi. İşyeri çalışanları sabah yaklaşık 08.30 sıralarında, kamyonun yanında hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

İlk tespitlere göre, son olarak cep telefonu ile görüştüğü yakınlarına işyerinde kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyleyen Ali Serttaş (30) adlı çalışan, bir daha ulaşılamadı. Mesai arkadaşlarının bulgusu üzerine olay yerinde yapılan incelemede Serttaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma ve adli işlemler:

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yer aldı.

Olayın ardından yakınları ve ailesi işyeri önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Serttaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

ANTALYA’DA KİREÇ FABRİKASINDA ÇALIŞAN 30 YAŞINDAKİ GENÇ AİLESİNE KAMYONU YIKADIKTAN SONRA GELECEĞİNİ SÖYLEDİKTEN SONRA SABAH MESAİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.