Kanlıkavak'ta doğa, sanat ve dostluk bir araya geldi

etkinlik parka hayat verdi:

Eskişehir Kanlıkavak Parkı, Küllüoba Doğa Yürüyüşü ve Aktivite Grubu öncülüğünde gerçekleşen piknik konseptli doğaçlama etkinlikle dolu dolu bir akşama sahne oldu. Kamp sandalyeleri, ışıklar ve ikramlarla parka akın eden yüzlerce kişi, planlı bir program yerine spontane performansların oluşturduğu sıcak bir atmosferde buluştu.

sahne performansları ve program içerikleri:

Gecede Ezgiler Korosunun ezgileri eşliğinde halk dansları, tango gösterileri, tiyatro-drama performansları ve ritim şovları yer aldı. Spor ve sanat eğitmenlerinin desteğiyle park, kısa sürede adeta açık hava sahnesine dönüştü; her yaş grubundan katılımcı etkinliklere katılarak sahneyle ve birbirleriyle etkileşim kurdu.

katılım, ruh ve organizasyon mesajı:

Küllüoba ailesinin üyeleri ile davete icabet eden Eskişehir sakinlerinin yoğun ilgisi gecenin duygu yoğunluğunu artırdı; alanda 7'den 70'e herkesin yüzü güldü. Grubun yetkilileri, ‘‘Eskişehir halkının gösterdiği bu büyük ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Doğayı, sanatı ve dostluğu merkezine alan bu tarz buluşmalar, hız kesmeden devam edecektir’’ sözleriyle katılıma ve birlikteliğe vurgu yaptı.

Organizasyon, doğa ile sanatın bir arada yaratabileceği enerjinin canlı bir örneği olarak değerlendirildi ve Eskişehir için unutulmaz bir akşam notası olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR KANLIKAVAK PARKI’NDA ‘SANAT, KÜLTÜR VE DOĞA’ EL ELE VERDİ