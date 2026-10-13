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Kayseri valisinin ailesi yas tutuyor: babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek vefat etti; cenaze Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınıp Mutlukent Mezarlığı'nda defnedilecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri valisinin ailesi yas tutuyor: babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti

Vali Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek vefat etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti.

Cenaze bilgileri:

Merhume Çiçek’in cenazesinin öğle namazına müteakip Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacağı ve namazın ardından Mutlukent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Valilikten taziye mesajı:

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK&#039;İN BABAANNESİ SARA ÇİÇEK HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK'İN BABAANNESİ SARA ÇİÇEK HAYATINI KAYBETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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