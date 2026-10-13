Kayseri valisinin ailesi yas tutuyor: babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti

Vali Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek vefat etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti.

Cenaze bilgileri:

Merhume Çiçek’in cenazesinin öğle namazına müteakip Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacağı ve namazın ardından Mutlukent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Valilikten taziye mesajı:

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK'İN BABAANNESİ SARA ÇİÇEK HAYATINI KAYBETTİ.