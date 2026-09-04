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Demirci'de badem üretimi yükseliyor, hedef 800 ton

Demirci'de 14 bin dekarda başlayan badem hasadı üreticilere umut verdi; 395 bin ağaçtan 625 ton rekolte bekleniyor, hedef gelecek yıllarda 800 tona ulaşmak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'de badem üretimi yükseliyor, hedef 800 ton

Demirci'de badem hasadı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde badem toplama çalışmaları erken sabah saatlerinde yoğunlaştı. İlçede bu yıl 14 bin dekar alanda, 395 bin badem ağacından 625 ton civarında rekolte bekleniyor. Yerel yetkililer ve üreticiler, önümüzdeki yıllarda üretimi 800 tona çıkarmayı hedefliyor.

hasat süreci ve kurutma

Hasat genellikle sabahın serin saatlerinde başlıyor. Üreticiler sırıklarla ağaçları silkelerken, dökülen bademler ağaç altına serilen örtüler üzerinde toplanıyor ve çuvallarla traktörlere taşınıyor. Toplanan bademler, elle veya makinelerle dıştaki yeşil kabuktan ayrıldıktan sonra açık havada yaklaşık 4-5 gün güneşte kurutuluyor. Kurutma tamamlandıktan sonra içi çıkarılan bademler satışa hazır hale getiriliyor.

üretim, hedefler ve çiftçi deneyimi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, son yıllarda yapılan tarımsal yatırımların badem üretimini artırdığını belirtti. Şenyurt, ilçedeki badem üretiminin her geçen yıl yükseldiğini vurgulayarak bin 185 üreticinin bulunduğu ve hedeflerinin rekolteyi 800 tona çıkarmak olduğunu aktardı.

Mezitler Mahallesi'nden üretici Muammer Kundakçı ise 19 yıldır badem yetiştiriciliği yaptığını; yaklaşık 30 dönüm arazide 800 ağaç ile üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Kundakçı, arazisinin 20 dönümünde Nonpareil ve Texas, 10 dönümünde Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerini yetiştirdiğini açıkladı. Hasada 15 Ağustos civarında başladıklarını ve çalışmaları yaklaşık 10 günde tamamladıklarını belirtti.

Kundakçı, geçen yıl don nedeniyle ürün alamadıklarını, bu yıl ise ağaçlarından 3-4 ton civarında rekolte beklediğini söyledi. Ayrıca badem ağaçlarının bakımının yıl boyu sürdüğünü, hasat sonrası bor ve çinko ağırlıklı gübreleme yaptıklarını ve kış ile ilkbahar dönemlerinde farklı gübreleme ve zirai mücadele uygulamalarıyla bakım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kiraz, hünnap, ceviz ve kestane üretimiyle bilinen Demirci'de son dönemde badem üretimi de tarımsal yatırımlarla birlikte öne çıkan ürünler arasına girdi. Yetkililer, hasat döneminin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtiyor.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE BADEM HASAT DÖNEMİ BAŞLARKEN, BU YIL REKOLTENİN 625 TON OLARAK...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE BADEM HASAT DÖNEMİ BAŞLARKEN, BU YIL REKOLTENİN 625 TON OLARAK GERÇEKLEŞMESİ HEDEFLENİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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