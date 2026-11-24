Tunceli dosyasında yeni ayrıntılar:

5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın ifadesinde, dönemin İl Emniyet Müdürünün talimatıyla bir zarfın teslim edildiğini ve kameralarla ilgili tutanaklarda tutarsızlık bulunduğunu anlattı. İfadelere göre dosyaya ilişkin bazı olaylar Pertek ve Elazığ güzergâhında cereyan etti.

zarfın teslimi ve tayin iddiası:

Yalçın, para dolu olduğu belirtilen zarfın E.Ö. tarafından E.Y.'ye verildiğini söyledi. Olayı Pertek ilçesinde bir cinayet ihbarı sürecinde yaşadıklarını belirten Yalçın, İl Emniyet Müdürünün ekip şefini çağırıp zarfı uzattığını, E.Ö.'nün zarfı teslim edecek kişiye götürdüğünü anlattı. Teslimatın feribot ve ardından Elazığ'daki Çağdaş minibüs durakları yakınında gerçekleştiği ifade edildi.

Yalçın, zarfın içinde para olduğunun herkesçe belli olduğunu ancak miktarını bilmediğini belirtti. Teslimat sırasında ekip içinde, ilgili kişinin tayinin Antalya Alanya'ya çıktığı ve ardından arkasından para gönderildiğine dair konuşmalar geçtiğini aktardı. Bu sırada dile getirilen sözler arasında "keşke Elazığlı olsaydık" türünde ifadeler olduğu kaydedildi.

ev araması ve yetki sorusu:

Gülistan Doku'nun ikametinde yapılan aramayla ilgili Yalçın, evde kişinin bulunmadığını, tutanakta neden üç amirin imzası olduğuna dair kesin bilgisinin olmadığını söyledi. Arama talimatını R.K. komiserden aldıklarını belirten Yalçın, başka bir dış talimat hatırlamadığını ifade etti. Yalçın ayrıca ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürünün geldiğini ancak kendisinin aramaya katılmadığını dile getirdi.

Tutanağın sadece yapılanları yansıttığını söyleyen Yalçın, arama sürecinde başka bir olay yaşanmadığını vurguladı.

kamera incelemesi ve 'no kayıt' notu:

Kamera incelemesiyle ilgili düzenlenen tutanağı yaklaşık 7 yıl önce yaptıklarını söyleyen Yalçın, anımsama güçlüğü yaşadığını belirtti. Medyada yer alan haberler sonrası hatırladığı kadarıyla ekip şefi E.Ö.'nün ilgili iş yerinin kameralarına baktığını ve kendisine "buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut" dediğini aktardı. Yalçın, bu talimatla tarafına gösterilen tutanağı tanzim ettiğini söyledi.

06.01.2020 tarihli tutanakta, "Belirtilen tarih ve saat girildiğinde no kayıt uyarısı verdiği" yazdığı, ancak bu duruma dair fotoğraf çekilip tutanağa eklenmediği belirtiliyor. Yalçın, bu hususta daha açıklayıcı beyanın E.Ö.'nden alınabileceğini söyledi.

Soruşturma kapsamındaki bu yeni beyanlar, dosyadaki yetki, teslimat ve tutanak uygulamalarına dair soruları öne çıkarıyor. İfade edilenler, soruşturmanın ilerleyen safhasında tarafların ve belgelerin ayrıntılı olarak karşılaştırılmasını gerektiriyor.

TUNCELİ'DE 5 OCAK 2020 TARİHİNDE KAYBOLAN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN POLİS MEMURU HAKAN YALÇIN'IN İFADESİNDE, DÖNEMİN İL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA E.Y.'YE İÇERİSİNDE PARA BULUNAN BİR ZARFIN TESLİM EDİLDİĞİNİ, ZARFI KENDİSİNİN DEĞİL EKİP ŞEFİ E.Ö.'NÜN VERDİĞİNİ ANLATTI.