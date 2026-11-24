Tekeli'de öğretmene yöresel ürünlerle teşekkür

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli mahallesinde öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü farklı bir yaklaşımla kutladı. Öğrenciler, öğretmenlerine ailelerinin evlerinde ve tarlalarında ürettiği ürünleri hediye ederek günün anlamını yerel üretimle buluşturdu.

Hediyeler: aile emeğinden sofraya:

Öğrenciler evlerinden getirdikleri nar ekşisi, badem, ceviz, bulgur, salatalık ve patlıcan gibi yöresel ürünleri öğretmenlerine takdim etti. Hediyeler, ailelerin kendi emekleriyle hazırladığı ve bölge mutfağını yansıtan ürünlerden oluşuyordu.

Anlamlı bir kutlama ve toplumsal bağ:

Bu etkinlik, öğrencilerin öğretmenlerine minnettarlığını göstermesinin yanı sıra yerel tarım ve aile üretiminin değerini vurguladı. Öğrenciler ve öğretmenler arasında paylaşılan bu hediyeler, Tekeli'de anlamlı bir kutlamaya imza attı.

MERSİN’DE ÖĞRENCİLER, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRETMENLERİNE AİLELERİNİN ÜRETTİĞİ YÖRESEL ÜRÜNLERİ HEDİYE ETTİ.