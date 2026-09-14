Kapalı çevrede itfaiye 2. kattan uzanan hortumla 4. kata müdahale etti

Iğdır'ın Topçular Mahallesinde bir binanın 4. katındaki dubleks dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun ve kapalı yapılaşma nedeniyle araçları yangının çıktığı binaya doğrudan yaklaştıramadı.

müdahalenin zorlukları:

Ekiplerin binaya erişimini engelleyen dar sokaklar ve bitişik yapılaşma, söndürme çalışmalarını güçleştirdi. İtfaiye, yangına ulaşabilmek için bitişikteki binanın 2. katına geçerek buradan uzattıkları hortumlarla 4. kattaki daireye su verdi. Uygulanan bu yöntem, erişim engeli bulunan yerlerde sık başvurulan bir taktik olarak öne çıktı.

durum ve soruşturma:

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz netleşmedi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından belirlenecek. Yetkililer, bölgedeki yoğun yapılaşmanın müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çekti ve benzer yerlerde lisanslı yangın güvenliği önlemlerinin önemini vurguladı.

Olayın ardından çevrede yaşayanlardan ve görgü tanıklarından alınacak ifadeler ile teknik tespitler, yangının kaynağı ve hasarın boyutuna ilişkin kesin verileri sağlayacak. İtfaiye ekiplerinin alternatif erişim yöntemleriyle zaman kazanmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

IĞDIR’DA YANGINA MÜDAHALE İÇİN İTFAİYE GİRECEK YER BULAMADI