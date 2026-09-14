Dolar 48,6078 -0,03%
Euro 56,1686 +0,05%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.768,23 -0,48%
EUR/USD 1,1553 -0,03%
Brent Petrol 106,57 +0,84%
--°

Çivril'de Yuvaköy yakınlarında trafik kazası: beş kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesi Yuvaköy yakınlarında iki otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, iki yaralı Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çivril'de Yuvaköy yakınlarında trafik kazası: beş kişi yaralandı

kaza yeri ve olayın ilk bilgileri:

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Yuvaköy Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 DR 463 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen diğer araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın oluş şekli ve araçlardaki hasarın seviyesi için ekipler yerinde çalışma başlattı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Ü.G.B. (61) ve A.U. (56) ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılardan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalan yaralıların durumuna ilişkin ekipler yerinde müdahale gerçekleştirdi ve gerekli tıbbi işlemler yapıldı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; çarpışmanın nedeni ve detaylar hakkında soruşturma sürüyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni...
images

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayat...
images

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok
images

Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi