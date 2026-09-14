Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına aldı

olay dronla böyle kaydedildi:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Ahılı Kavşağı’nda gerçekleştirdiği denetimde dikkat çeken bir an, dron kamerasına yansıdı. Uygulama noktasını fark eden sürücünün, araçtaki yolcuyla ani şekilde koltuk değişimi yaparak kontrolü atlatmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

denetimin ayrıntıları:

Denetim sırasında ekiplerin durdurduğu araçta yapılan kimlik ve belge kontrolünde, araç sürücüsünün sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Olayın tespitinde dron görüntüleri belirleyici olurken, ekipler olayla ilgili tutanak tuttu ve inceleme başlattı.

uygulanan cezalar ve hukuki dayanak:

Yapılan işlem sonucunda hem sürücüye hem de araç sahibine, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, dron ve yer denetimlerinin trafik güvenliği ve kurallara uyumun sağlanmasında etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.

Ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesi drona takıldı: 240 bin lira ceza uygulandı