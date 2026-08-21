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Kapıdağ'da sahile veda eden küçük misafir: yavru vatoz görüntülendi

Erdek Tatlısu kıyısında amatör kameraya yansıyan yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatoz, Bandırma Körfezi’nin zengin deniz yaşamını gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kapıdağ'da sahile veda eden küçük misafir: yavru vatoz görüntülendi

Kapıdağ'da sahile yansıyan anlar:

Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın Tatlısu Mahallesi Tanaşa mevkiinde yürüyüş yapan bir vatandaşın amatör kamerasına, kıyıya yakın sularda ilerleyen bir yavru vatoz takıldı. Gözlemlenen hayvanın çapı yaklaşık 15 santimetre olarak kaydedildi ve kısa süreli görüntüler cep telefonu ile arşivlendi.

görüntü ve gözlemin detayı:

Görüntüyü kaydeden Erhan Tarhan, sahilde yürürken kıyıya yakın bölgede hareket eden yavru vatozu fark edip anı cep telefonu ile kaydetti. Canlı, bir süre kıyıya yakın sularda süzüldükten sonra gözden kayboldu; kayıtlar ise tesadüfen elde edildi.

bölgenin deniz yaşamına dair işaretler:

Kapıdağ Yarımadası çevresinde zaman zaman farklı deniz canlılarının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi, Bandırma Körfezi ve çevresinin zengin bir deniz ekosistemine sahip olduğunun somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu tür tesadüfi gözlemler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve farkındalığın artması açısından önem taşıyor.

TANAŞA&#039;DA SÜRPRİZ MİSAFİR, YAVRU VATOZ KIYIYA BÖYLE GELDİ

TANAŞA'DA SÜRPRİZ MİSAFİR, YAVRU VATOZ KIYIYA BÖYLE GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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