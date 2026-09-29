Kapitan Andreevo'da risk analizinde tır yükünde 57 kilo 40 gram esrar ortaya çıktı

Kapitan Andreevo sınırında uyuşturucu operasyonu:

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmek üzere gelen Türk plakalı bir tırda, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan detaylı kontrollerde büyük miktarda esrar ele geçirildi. Araçta Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye otomobil parçaları ve çelik ürünleri taşındığı beyan edilmişti; gümrük ekiplerinin risk analizi sonucu başlayan inceleme şüpheli yoğunluklar tespit edilmesiyle derinleştirildi.

gümrük kontrollerinde tespit:

Gümrük memurlarının yaptığı fiziki kontrolde, beyan edilen kutuların içinde olağandışı yoğunluklar fark edildi. Kutuların açılmasıyla, içinde kuru yeşil ot bulunan 53 şeffaf poşet ve poşetler içinde preslenmiş polietilen paketler bulundu. Yapılan saha incelemesi sonucu paketlerin esrar olduğu belirlendi; uyuşturucunun toplam brüt ağırlığı 57 kilo 40 gram olarak kayda geçti. Ele geçirilen maddenin adli sistemin ihtiyaçları doğrultusunda değeri 466 bin 625 euro olarak açıklandı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütülüyor. İlgili işlemleri gerçekleştiren gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı; incelemeler ve kayıt işlemleri devam ediyor. Yetkililer, delil sürecinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçileceğini bildirdi.

BULGARİSTAN'IN TÜRKİYE'YE GİTMEK ÜZERE GELEN TÜRK PLAKALI BİR TIRDA 57 KİLO 40 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.