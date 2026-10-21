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Karaağaç'ta ceviz üretiminde verim ve kalite sevinci

Edirne İpsala'ya bağlı Karaağaç'ta bu sezon yaklaşık 400 ton ceviz bekleniyor; üreticiler kalite ve verimden memnun, sulama yatırımlarını bekliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karaağaç'ta ceviz üretiminde verim ve kalite sevinci

Karaağaç'ta rekolte ve kalite durumu:

Edirne'nin İpsala ilçesi Karaağaç köyünde bu yıl ceviz üretiminden beklenti yüksek. Köy genelinde yaklaşık 400 ton rekolte öngörülürken, üreticiler geçen yıl don kaynaklı kaybın yaşanmadığını ve ürün kalitesinin iyi olduğunu belirtiyor. Karaağaçlı muhtar azası ve üretici Uğur Eski, kendi 60 dekar alanından yaklaşık 25 ton ürün beklediğini, cevizlerin kalibre değerlerinin 30-34 aralığında olduğunu söyledi.

Hasat devam ederken üreticiler ürünlerin kalitesinden memnuniyet ifade ediyor ve alım yapan tüccarlara köye gelip ürünleri yerinde görme çağrısı yapıyor. Eski, sulama desteğini Karasa Sulama Kooperatifi ve Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla aldıklarını vurguladı.

üretim pratikleri ve işçilik aşamaları:

Üreticiler hasadı ağaçların silkelenmesiyle başlatıyor; ardından toplama, yıkama, soyma, kurutma ve paketleme gibi işlemler yapılıyor. Üretici Tanju Özgür cevizlerin sofraya ulaşana kadar yaklaşık 8-10 aşamadan geçtiğini ve bu süreçlerin yoğun emek gerektirdiğini anlattı. Koç isimli üretici ise yaklaşık 7 yıl önce dikilen Chandler cinsi ağaçlardan hasada başladıklarını belirtti. Hasat sonrası ürünler dolu-boş ayrımı yapılıp 25 kilogramlık çuvallara konularak paketleniyor.

piyasa koşulları ve fiyat beklentileri:

Bu sezonun toptan satış fiyatı yaklaşık 250 lira, perakende fiyatı ise 300 lira seviyesinde seyrediyor. Ancak üreticiler piyasada henüz tam hareketlenme olmadığını, fiyatların ilerleyen günlerde yükselmesini beklediklerini ifade ediyor. Köyde doğrudan üreticiyle görüşme imkânı, tüccarlar için hem kaliteyi yerinde tespit hem de aracı maliyetlerini azaltma fırsatı sunuyor.

sulama projeleri ve kapasite artışı hedefi:

Karaağaç'ta hâlihazırda yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapılıyor. Sulama projesinin tamamlanmasıyla bu alanın 3-4 bin dekara çıkarılması hedefleniyor. Mevcutta tankerle su taşıyarak sulama yapan üreticiler, Devlet Su İşleri yetkililerinin köyde küçük göletler ve kapalı sistem sulama üzerinde çalıştıklarını bildirdiğini; projenin yaklaşık yüzde 90-95 seviyesinde tamamlandığını aktarıyor. Projenin tamamlanmasıyla su kullanımının kolaylaşması, işçilik yükünün azalması ve daha iri, kaliteli ceviz üretiminin mümkün olacağı belirtiliyor.

Karaağaçlı üreticiler bu sezon beklenen 400 tonluk rekoltenin getirdiği memnuniyeti yaşarken, sulama yatırımlarının tamamlanması ve piyasanın canlanmasıyla birlikte ürünün değerinin artmasını umuyorlar. Üreticiler tüccarları yerinde inceleme ve doğrudan alım için köye davet ediyor.

EDİRNE&#039;NİN İPSALA İLÇESİNE BAĞLI KARAAĞAÇ KÖYÜNDE BU SEZON YAKLAŞIK 400 TON CEVİZ ÜRETİMİ...

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİNE BAĞLI KARAAĞAÇ KÖYÜNDE BU SEZON YAKLAŞIK 400 TON CEVİZ ÜRETİMİ BEKLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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