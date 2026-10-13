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Taşköprü'de tarlada çıkan kavga dört can aldı: baba ve oğlu tutuklandı

Taşköprü ilçesindeki tarlada çıkan kavgada dört kişi hayatını kaybetti; jandarma gözaltına aldığı Metin A. ve oğlu Çetin A.'yı adliyeye sevk etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de tarlada çıkan kavga dört can aldı: baba ve oğlu tutuklandı

Taşköprü'de tarlada çıkan olayda dört kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde dün meydana gelen olayda, tarlada başlayan tartışma sonucu İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak müdahale etti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, tarlada pancar sökme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Metin A. ile oğlu Çetin A. ile ölenlerin bir araya geldiği kavga büyüdü. Çıkan arbedede, haber kaynaklarında yer aldığı şekliyle kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ve yakınları olay yerinde yaşamını yitirdi.

soruşturma ve adli süreç:

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Metin A. ve oğlu Çetin A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince her iki şüpheli de tutuklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve detayların adli süreç sonucunda netleşeceğini bildiriyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN TARTIŞMADA HUSUMETLİ OLDUĞU 4 KİŞİYİ SİLAHLA...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN TARTIŞMADA HUSUMETLİ OLDUĞU 4 KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN ZANLI İLE BABASI, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİYEDE ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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