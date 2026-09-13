Karabük İdmanyurdu son dakikada güldü: Zonguldakspor Karaelmas'ta 2-1 mağlup

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup ikinci haftasında Zonguldakspor ile Karabük İdmanyurdu, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda karşılaştı. Maçın ilk golü konuk ekipten geldi; Berkcan Cengiz (dk. 53) skoru 1-0 yaptı. Ev sahibi ekip Nevzat Bilen (dk. 63) ile eşitliği sağladı ancak son dakikada Ahmet Sezer (dk. 90) sahneye çıkarak Karabük İdmanyurdu'na 2-1'lik galibiyeti getirdi.

maçın akışı ve kritik anlar:

Mücadele dengeli başladı; iki takım da topa sahip olma ve pozisyon üretme konusunda zaman zaman üstünlük kurdu. Karabük'ün 53. dakikadaki golü savunmadan hızlı çıkan atakla geldi. Zonguldakspor'un 63. dakikadaki cevabı, Nevzat Bilen'in golüyle maçta yeniden umut oluşturdu. Karabük İdmanyurdu, son bölümde oyunu daha dikkatli yönetip aradığı golü buldu ve üç puanı aldı.

takımlar, goller ve disiplin:

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Doğu Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Oktay Beytekin

Zonguldakspor: Hakan Çinemre, Ahmet Gülay, Doğukan Nelik, Aykut Emre Yakut (Nevzat Bilen dk. 56), Serhat Baştan (Leyis Alzin dk. 76), Ufuk Birdal, Emre Köroğlu (Rahmi Anıl Başaran dk. 85), Bertuğ Bayar, Umut Ayar, Bilal Karataş, Berkan Ünal

Karabük İdmanyurdu: Furkan Çevik (Berat Çelebi dk. 27), Osman Boz, Tolga Mert Aslan, Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Hasan Türkyılmaz dk. 72), Muhammed Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 72), Berkan Cengiz (Mücahit Emre Sivri dk. 60), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 72)

Goller: Nevzat Bilen (dk. 63) (Zonguldakspor); Berkcan Cengiz (dk. 53), Ahmet Sezer (dk. 90) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Doğukan Nelik, Ufuk Birdal, Nevzat Bilen, Leyis Alzin (Zonguldakspor); Halil İbrahim Kaya, Osman Boz, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu)

Karabük İdmanyurdu bu sonuçla deplasmanda önemli bir galibiyet alırken, Zonguldakspor evinde beklenen puanları çıkaramadı. Maçın ilerleyen bölümlerindeki kararlar ve son dakika golü, karşılaşmanın belirleyici anları oldu.

TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ İKİNCİ HAFTA MÜCADELESİNDE ZONGULDAKSPOR, KONUK ETTİĞİ KARABÜK İDMANYURDU SPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.