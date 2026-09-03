Karabük'ün yatırım payı vergiyle orantılı değil, artırılmalı

Bütçe dengesizliği ve talepler:

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kentteki yatırım dağılımının adil olmadığını belirterek son bütçe verilerini ele aldı. Akay, Karabük’ün geçen yıl 11,5 milyar lira vergi ödediğini, buna karşılık kente ayrılan yatırım bütçesinin yalnızca 1,6 milyar lira olduğunu söyledi. Bu rakamın ödenen verginin yaklaşık %13,91'ine denk geldiğini aktaran Akay, oranın artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Milletvekili, geçen yıla göre bazı iyileşmeler olduğuna dikkat çekse de (geçen yıl oran %9,80 idi) mevcut payın kentin altyapı, istihdam ve sanayi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını savundu. Yatırım gelmediğinde yeni fabrikaların kurulamadığını, istihdamı artırıcı projelerin hayata geçirilemediğini ve bunun genç nüfusun göçüne yol açtığını belirtti.

sağlık yatırımları ve geçmiş hatalar:

Akay, Ovacık Devlet Hastanesi projesinin 2020'de temelinin atıldığını ancak zemin sorunları nedeniyle inşaatın durduğunu anlattı. Takipleri sonucunda hastanenin 2025'te yeniden ihale edilip inşaatına başlandığını ve en kısa sürede hizmete açılmasını beklediklerini söyledi.

Eskipazar Devlet Hastanesi konusunda ise önceki binanın yanlış zemin seçimi, hatalı zemin etüdü ve meydana gelen kayma sonucu kullanılamaz hale geldiğini savundu. O dönem söz konusu yatırımın yaklaşık 3,5 milyon dolar tuttuğunu, bugünkü karşılığının ise 168 milyon liranın üzerinde olduğunu belirten Akay, bu durumun kamu zararına yol açtığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Konunun Sayıştay raporlarıyla denetlendiğini ve CHP'nin suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.

adliye sarayı ve yatırımların takipçisi olunması çağrısı:

Karabük Adalet Sarayı projesine değinen Akay, mevcut adliye binasının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yeni adliye sarayının temelinin atılmış olmasına rağmen çalışmanın ilerlemediğini, 2026 yılı için projeye yalnızca 1000 lira ödenek konulduğunu belirterek bu miktarla projenin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Akay, "Bin lirayla adliyeyi nasıl yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Akay, kentteki yatırımların takip edilmesi için Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Muhalefet milletvekili olarak farklı görüşlerin olabileceğini ancak Karabük menfaati söz konusu olduğunda birlik olunması gerektiğini söyledi.

ulaşım ve sanayi lojistiği:

Sanayiye ilişkin değerlendirmesinde Akay, Karabük ürünlerinin Filyos Limanı üzerinden ihraç edilmesinin önemine işaret etti. Ancak sanayicilerin hâlihazırda ürünlerini Gebze üzerinden göndermeleri nedeniyle yüksek navlun maliyetleriyle karşılaştıklarını ve bunun yıllık 35–40 milyon dolar seviyesinde ilave navlun gideri oluşturduğunu öne sürdü.

Karabük-Yenice yoluna ilişkin etüt ve proje ihalesinin yayımlanmasının olumlu bir adım olduğunu söyleyen Akay, etüt tamamlandığında projenin yatırım bütçesine alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun hem ulaşım güvenliği hem de bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti. Akay, CHP iktidarında bu projelerin tamamlanacağını taahhüt ettiğini ifade etti.

Akay konuşmasında ayrıca CHP Karabük il ve ilçe başkanlarının tanıtım toplantısında önceki dönem yöneticilerine teşekkür ederek partinin "baba ocağı" olduğunu ve ileride yeniden birlikte çalışma imkanlarının bulunabileceğini söyledi. Milletvekili, Karabük’ün sorunlarının had safhada olduğunu vurgulayarak yatırımların artırılması ve mevcut projelerin hızlandırılmasının kent için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEVDET AKAY, KARABÜK’ÜN ÖDEDİĞİ VERGİNİN KARŞILIĞINDA KENTE AYRILAN YATIRIM BÜTÇESİNİN YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "11,5 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDEYEN KARABÜK, BUNUN KARŞILIĞINDA 1,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BÜTÇESİ ALIYOR. BU ORANI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR" DEDİ.