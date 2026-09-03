Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Köy aydınlatmasında fatura yükseldi, muhtarlara uyarı yapıldı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, köy sokak aydınlatma maliyetinin 1 Haziran sonrası yaklaşık 80 milyon TL'ye yükseldiğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Köy aydınlatmasında fatura yükseldi, muhtarlara uyarı yapıldı

İGM toplantısında aydınlatma faturası tartışıldı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirilen İGM Eylül çalışmaları toplantısında, köylerdeki sokak aydınlatma maliyetlerinin belirgin şekilde arttığı belirtildi. Siper, değişen ödeme yükümlülüklerinin bütçeye ek baskı getirdiğini vurguladı.

Hesap yükü değişti:

Siper, önceki uygulamada İl Özel İdare tarafından karşılanan aydınlatma giderinin bir kısmının değiştiğini ifade ederek, 'Sokak lambalarının aydınlatması İl Özel İdaremiz tarafından ödenmekteydi. Yüzde 10’luk kısmı ödeniyordu. Fakat 1 Haziran’dan itibaren devlet bizden yüzde 60’a yakın bir bedel istiyor' dedi. Söz konusu değişiklik sonucu ortaya çıkan toplam tutarın yaklaşık 80 milyon lira civarında olduğuna dikkat çekildi.

Muhtarlara çağrı:

Artan maliyete karşı alınabilecek önlemleri işaret eden Siper, erken yanan veya geç sönen lambaların ekstra maliyet oluşturduğunu belirtti. 'Erken yanan veya geç sönen lambalar varsa bu bize maliyet getirmekte. Hem belediyeler hem İl Özel İdareler bu duruma karşı çıkmakta ama ne derece başarılı olabiliriz bilmiyoruz. En azından bütün muhtarlarımızı uyaralım' ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki açıklamalar, yerel yönetimlerin elektrik giderlerindeki değişimin köy hizmet bütçelerine yansımalarını ve muhtarların denetim sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI (İGM) MEHMET SİPER, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI (İGM) MEHMET SİPER, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Çarşamba havalimanı yeni terminalle yıllık kapasitesini 3 milyona çıkarıy...
images

söke projeleri için valilikte eşgüdüm toplantısı
images

Karabük'ün yatırım payı vergiyle orantılı değil, artırılmalı
images

Tahran’dan BAE ve Kuveyt’teki ABD üslerine füze ve İHA ile saldırı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı