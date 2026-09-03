Köy aydınlatmasında fatura yükseldi, muhtarlara uyarı yapıldı

İGM toplantısında aydınlatma faturası tartışıldı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirilen İGM Eylül çalışmaları toplantısında, köylerdeki sokak aydınlatma maliyetlerinin belirgin şekilde arttığı belirtildi. Siper, değişen ödeme yükümlülüklerinin bütçeye ek baskı getirdiğini vurguladı.

Hesap yükü değişti:

Siper, önceki uygulamada İl Özel İdare tarafından karşılanan aydınlatma giderinin bir kısmının değiştiğini ifade ederek, 'Sokak lambalarının aydınlatması İl Özel İdaremiz tarafından ödenmekteydi. Yüzde 10’luk kısmı ödeniyordu. Fakat 1 Haziran’dan itibaren devlet bizden yüzde 60’a yakın bir bedel istiyor' dedi. Söz konusu değişiklik sonucu ortaya çıkan toplam tutarın yaklaşık 80 milyon lira civarında olduğuna dikkat çekildi.

Muhtarlara çağrı:

Artan maliyete karşı alınabilecek önlemleri işaret eden Siper, erken yanan veya geç sönen lambaların ekstra maliyet oluşturduğunu belirtti. 'Erken yanan veya geç sönen lambalar varsa bu bize maliyet getirmekte. Hem belediyeler hem İl Özel İdareler bu duruma karşı çıkmakta ama ne derece başarılı olabiliriz bilmiyoruz. En azından bütün muhtarlarımızı uyaralım' ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki açıklamalar, yerel yönetimlerin elektrik giderlerindeki değişimin köy hizmet bütçelerine yansımalarını ve muhtarların denetim sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI (İGM) MEHMET SİPER, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.