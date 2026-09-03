Samsun Çarşamba havalimanı yeni terminalle yıllık kapasitesini 3 milyona çıkarıyor

Yeni terminalin temeli atıldı

Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binaları Temel Atma Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin yeni terminalle birlikte 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını duyurdu. Törende Uraloğlu, Samsun’a üç büyük müjdeyle geldiklerini belirterek projeyi 'Samsun’un önemine yakışır bir vizyonla büyütme' hedefiyle özetledi.

projenin teknik boyutu:

Uraloğlu, terminal alanının 29.120 metrekare olacağını ve bununla birlikte havalimanındaki altyapı ve destek tesislerinin de yenileneceğini söyledi. Proje kapsamında yeni bir güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yolları inşa edilecek. Apron genişliği 54.027 metrekareden 71.211 metrekareye çıkarılırken, uçak park pozisyonu sayısı 10’dan 14’e yükseltiliyor. Otopark kapasitesi ise 246 araçtan 1.506 araca çıkarılacak; check-in bankoları, yolcu salonları, bagaj ve VIP alanları genişletilecek ve yeni bir CIP binası kazandırılacak.

bölgesel ve ulusal bağlam:

Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlara işaret ederek ülkenin dört saatlik uçuş mesafesi içinde 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülke bulunduğunu hatırlattı. 2002’de aktif havalimanı sayısının 26 olduğunu, pasif durumdaki 16 havalimanının yenilenmesi ve 16 yeni havalimanı ile toplamın 58’e ulaştığını söyledi. Yolcu trafiğine dair verdiği veride ise 2002’de yaklaşık 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2025’te 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığına dikkat çekti; Türkiye’nin bu verilerle Avrupa’da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştiğini kaydetti.

samsun özelinde veriler ve beklentiler

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın Karadeniz için önemli bir dönüşüm noktası olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, 2002’de Samsun’da havayolu kullanan yolcu sayısının yaklaşık 175 bin iken, geçtiğimiz yıl havalimanında yolcu sayısının 1 milyon 640 bine yükseldiğini ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildiğini aktardı. Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında Samsun’daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar çıkması bekleniyor; bu beklenti doğrultusunda büyüme yatırımlarının hayata geçirildiği belirtildi.

yatırımın kent ekonomisine etkisi:

Uraloğlu, yeni terminal ile iç ve dış hat yolcularının daha ferah, hızlı ve konforlu seyahat edeceğini, yatırımın Samsun’un ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti. Yatırımın tarım, sanayi, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında kente yeni bir ivme kazandıracağı; gençlerin iş ve eğitim fırsatlarına, kentin eşsiz güzelliklerinin daha fazla ziyaretçiye ulaşmasına yardımcı olacağı vurgulandı. Uraloğlu, projenin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak daha güçlü bir Samsun inşasına katkıda bulunacağını söyledi.

zamanlama ve törene katılanlar

Terminal binasının bitirilme planının başlangıçta 2028 ortaları-sonları olduğu, ancak yüklenici ile yapılan görüşmeler sonucu projenin 2027 yılı sonu gelmeden tamamlanması hedeflendiği aktarıldı. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, temel atma sonrasında yapılan dua ile çalışmanın resmen başlatıldığını belirtti.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uraloğlu'nun tören konuşmasında tekrarladığı vurgu, 'biz laf üretenlerden değil eser üretenlerdeniz' şeklinde özetlenebilir; proje, bölgesel ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefinin somut bir adımı olarak tanımlandı.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNALARI TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.