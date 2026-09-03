Putin'in barış umudu gemi saldırıları ve uçak tehditleriyle sınanıyor

Putin'in değerlendirmesi:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda Ukrayna ile devam eden savaşın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Putin, "Rusya ve Ukrayna kendi aralarında bir anlaşmaya varmalı, Diğer ülkeler de destek ve yardım etmeye hazır. Sadece ABD değil, örneğin Çin, sürekli olarak bu konuya dikkat çekiyor ve sorunun öncelikle barışçıl yollarla çözülmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Ancak yine de her şeyden önce bu sorun, çatışmaya dahil olan ülkeler tarafından çözülmelidir: Rusya ve Ukrayna. Doğru yaklaşım budur. Ancak bu sorunun çözümüne katkıda bulunan herkese müteşekkiriz. Bir şans var mı? Evet, bence var" dedi.

gemi saldırıları ve sivil uçak tehdidi:

Putin, Ukrayna’nın sivil ticaret gemilerine yönelik saldırılarını ve sivil uçaklara yönelik saldırı tehditlerini "devlet terörizmi eylemleri" olarak nitelendirdi ve bunun "ikili barış görüşmeleri ihtimalini zorlaştırdığını" vurguladı. Bu tanımlama, görüşmelerin yeniden başlatılmasında güvenlik endişelerinin merkezi bir engel olduğunu ortaya koyuyor.

istihbarat kanallarıyla temaslar:

Putin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki temaslar, öncelikle istihbarat servisleri aracılığıyla devam ediyor. Ukrayna’nın üst düzey yetkililerinden son zamanlarda duyduğumuz açıklamalar göz önüne alındığında bu temasların ne ölçüde bir barış anlaşmasına yol açacağını şu anda söylemek benim için zor. Ancak temaslar mevcut ve her zamanki gibi öncelikle istihbarat servisleri aracılığıyla devam ediyor" şeklinde konuştu. Açıklama, iki taraf arasında doğrudan siyasi diyalogdan çok gizli kanallar aracılığıyla iletişimin sürdüğüne işaret ediyor.

abd ile ilişkiler ve arabuluculuk:

Putin ayrıca Rusya’nın Ukrayna barış anlaşmasına aracılık etmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle temaslarını sürdürdüğünü söyledi: "ABD ile kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasından yanayız. Ancak bu sadece bize bağlı değil, Amerikan tarafına da bağlı. Ancak anladığım, hissettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla Başkan Trump bu tür olumlu ve yapıcı bir ilişkiye kararlı" dedi. Putin, iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasında ve Trump’ın elçileri aracılığıyla temaslar kurulduğunu belirtti.

zelenskiy'nin uyarısı ve uluslararası talep:

Ukrayna Devleti Başkanı Vladimir Zelenskiy bu hafta havayolu ve sigorta şirketlerini, Ukrayna insansız hava araçlarının varlığının Rus hava sahasını tehlikeli hale getirdiği konusunda uyarmış; ancak Ukrayna’nın yalnızca Rus askeri tesislerini hedef alacağını ve sivil uçakları tehdit etmeyeceğini belirtmişti. Çarşamba günü Ukrayna, BM havacılık ajansından üye ülkelerden Rus hava sahasındaki operasyonları yasaklamalarını istemesini talep etti. Bu gelişme, Putin'in dile getirdiği endişelerle uluslararası düzeyde yankı buluyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, UKRAYNA SORUNUNUN ÇÖZÜLME ŞANSININ OLDUĞUNU, ANCAK UKRAYNA'NIN GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILARI VE SİVİL UÇAKLARIN RUS HAVA SAHASINDAN UZAK DURMASI ÇAĞRISININ, GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLATILMASI ZORLAŞTIRDIĞINI BELİRTTİ.