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Karacabey Belediyespor penaltılarda soğukkanlıkla tur atladı

Karacabey Belediyespor, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Galata ile 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak tur atladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karacabey Belediyespor penaltılarda soğukkanlıkla tur atladı

Karacabey Belediyespor kupada penaltılarla tur atladı:

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor ile Galata, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan mücadelede turu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

goller ve maçın akışı:

Ev sahibi takımın gollerini 69. dakikada Furkan Kütük ve 96. dakikada Sabrican Vural kaydetti. Galata'nın sayıları ise 90+4'te Doğan Çamlı ve 98. dakikada Muhammed Sipahiler tarafından geldi; maç normal süresi ve uzatmalar sonunda eşitlikte tamamlandı.

penaltılar ve turu getiren anlar:

Penaltı vuruşlarında Karacabey Belediyespor oyuncuları soğukkanlılıklarını korudu ve rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Karacabey Belediyespor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU’NDA KARACABEY BELEDİYESPOR İLE GALATA, MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER...

TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU’NDA KARACABEY BELEDİYESPOR İLE GALATA, MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER STADYUMU’NDA KARŞI KARŞIYA GELDİ. NORMAL SÜRESİ 2-2 EŞİTLİKLE TAMAMLANAN MÜCADELENİN ARDINDAN PENALTI ATIŞLARINA GİDİLDİ. PENALTILARDA RAKİBİNE 5-3 ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAN KARACABEY BELEDİYESPOR, ADINI BİR ÜST TURA YAZDIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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