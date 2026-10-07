Karabük İdmanyurdu kupada tek golle tur atladı

maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Karabük İdmanyurdu, evinde oynadığı karşılaşmada Beykoz Anadoluspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maçın tek golü 34. dakikada Cihan Aydın tarafından kaydedildi. Mücadele Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı ve tempo ikinci yarıda da sürdü; konuk ekip çözüm ararken Karabük savunması sonucu korudu.

kadrolar ve değişiklikler:

Karabük İdmanyurdu: Furkan Yasin Çevik, Berat Can Sebat, Mert Mehmet Çakmak, İlker Akar (Muhammed Eren Erdinç dk. 87), Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Muhammed Semih Kocatürk dk. 46), Cihan Aydın (Mehmet Umutlu dk. 90+3), Mehmet Ali Kılınç (Furkan Kılık dk. 75), Mücahit Emre Sivri, Özgür Özden Dağdelen, Kaan Erdoğan (Necdet Burak Okan dk. 90+2).

Beykoz Anadoluspor: Mert Danışmaz, Berat Köşker, Abdullah Yıldızer (Utku Kayra Yılmaz dk. 90), Enes Hakan Sığırcı, Erdem Baytaroğlu (Mirza Ege Saracoğlu dk. 90), Onur Arı, Görkem Yalçıner, Dursun Ali Emirhan Topal (Berat Altındiş dk. 46), Seyfi Boran Özkan (Erhan Kara dk. 46, Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 70), Arda Taşar, Birkan Öksüz.

kartlar ve hakemler:

Karşılaşmayı yöneten hakemler Murat Demir, Servet Bozkurt ve Sadettin Ebrar Balcı oldu. Maçta gösterilen sarı kartlar şunlardı: Berat Can Sebat, Mustafa Yorulmaz, İlker Akar, Furkan Kılık (Karabük İdmanyurdu) ile Oğuzhan Efe Yılmaz (Beykoz Anadoluspor).

Karabük İdmanyurdu, tek farklı galibiyetle kupada ilerlerken hücumda verimlilik ve savunmada disiplinli oyunu bir arada tutmayı başardı; Beykoz Anadoluspor ise çabalarını artırsa da aradığı golü bulamadı.

KARABÜK İDMANYURDU, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURUNDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BEYKOZ ANADOLUSPOR'U 1-0 MAĞLUP EDEREK ADINI BİR ÜST TURA YAZDIRDI.