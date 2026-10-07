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Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti

Samsunspor'da disiplin kurulu başkanlığı, genel sekreterlik ve divan heyeti görevlerinde bulunan Av. Refik Moral'ın vefatı, kulüp ve camiada derin üzüntü yarattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti

Samsunspor camiasında kayıp:

Samsunspor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiği kulüp tarafından duyuruldu.

Açıklamada, Moral'ın kulübe yaptığı hizmetlere ve sunduğu katkılara vurgu yapılırken, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kulüpten yapılan açıklama:

Kulübün resmi bildirisine göre, "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi ve merhuma rahmet dilekleri iletildi.

Camiada yaşanan üzüntü:

Refik Moral'ın vefatı, Samsunspor camiasında üzüntüyle karşılandı; kulüp yetkilileri açıklamada, merhuma rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi.

AV. REFİK MORAL

AV. REFİK MORAL

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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