Dolar 48,9747 +0,12%
Euro 55,7604 +0,03%
Bist 12.726,83 -1,34%
Altın Gram 6.602,97 -2,96%
EUR/USD 1,1380 -0,11%
Brent Petrol 99,02 +1,62%
--°

Karacabey'de eski damda çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karacabey'e bağlı Gönü Mahallesi'nde elektrik kontağı şüphesiyle başlayan damdaki yangın, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:01

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey'de eski damda çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karacabey'de eski damda çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Gönü Mahallesi'nde, eskiden dam olarak kullanılan ve içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu yapıda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgilere göre yangın, mahalle sakinlerinin fark etmesiyle tespit edildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekipler, yoğun alevlere rağmen içeri girerek müdahale etti ve çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü.

ilk bulgular ve soruşturma:

İlk değerlendirmede yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde tespitler bulundu. Yetkililer, yangının kesin nedeni ve hasarın boyutunu belirlemek için inceleme başlattı. Ayrıca, yangından yaklaşık 2 saat önce aynı mahalledeki elektrik trafosunda bir patlama meydana geldiği bilgisi de araştırılıyor; bu iki olay arasındaki olası bağlantı yetkililerce incelenecek.

BURSA&#039;NIN KARACABEY İLÇESİNDE ESKİDEN DAM OLARAK KULLANILAN VE İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ EŞYALARIN...

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE ESKİDEN DAM OLARAK KULLANILAN VE İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ EŞYALARIN BULUNDUĞU YAPIDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
images

Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet iddiası 46 bin lira ceza ve 1 aylık men ge...
images

Kırmızı ışıkta çarpışma sonrası dolmuş durağına devrilen tır iki genci öldürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı

Gökçeada'da Tokat yazmacılığının nazlı dokunuşları sergilendi

Antalya Serbest Bölgesi üretim ve ihracatla ticaret hacmini 845 milyon dolara çıkardı

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi