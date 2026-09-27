Karacabey'de eski damda çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Gönü Mahallesi'nde, eskiden dam olarak kullanılan ve içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu yapıda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgilere göre yangın, mahalle sakinlerinin fark etmesiyle tespit edildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekipler, yoğun alevlere rağmen içeri girerek müdahale etti ve çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü.

ilk bulgular ve soruşturma:

İlk değerlendirmede yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde tespitler bulundu. Yetkililer, yangının kesin nedeni ve hasarın boyutunu belirlemek için inceleme başlattı. Ayrıca, yangından yaklaşık 2 saat önce aynı mahalledeki elektrik trafosunda bir patlama meydana geldiği bilgisi de araştırılıyor; bu iki olay arasındaki olası bağlantı yetkililerce incelenecek.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE ESKİDEN DAM OLARAK KULLANILAN VE İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ EŞYALARIN BULUNDUĞU YAPIDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.