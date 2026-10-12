Karacasu'da ev yangınında mahalle dayanışması üç kişiyi kurtardı

Karacasu'da gece çıkan ev yangını söndürüldü

Gece saatlerinde Çamarası Mahallesi'nde çıkan yangında, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Müdahale ve kurtarma:

Yanan evde bulunan Mehmet Ç., Meryem Ç. ve oğulları Tayfun Ç., vatandaşlar ve ekiplerin ortak çabasıyla evden çıkarıldı. Üç kişinin vücutlarında yanıklar oluştu ve tümü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve gözlemler:

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği, mahalle sakinlerinin ihbarda bulunduğu ve kurtarma çalışmalarına destek verdiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor ve yetkililer olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

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