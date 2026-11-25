Cenaze töreni ve aile

Karadeniz Ereğli ilçesinde, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Önder Şahna ile emekli sağlık çalışanı Gülsüm Şahna'nın oğlu 25 yaşındaki Berkay Murat Şahna, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Genç için Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Resmi ve sivil katılımlar

Törene Zonguldak Milletvekili Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş, Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaman ve Başhekim Dr. Nevzat Çimenoğlu ile önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve önceki dönem Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal katıldı.

Ayrıca önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Defin ve toplumsal yansıma

Kılınan cenaze namazının ardından, gencin cenazesi dualar eşliğinde Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç yaşta gelen vefat, ailesi ve sevenlerini derinden etkiledi; törende taziyeler kabul edildi ve ilçede hüzün hâkim oldu.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, GENEL CERRAHİ UZMANI DR. ÖNDER ŞAHNA İLE EMEKLİ SAĞLIK ÇALIŞANI GÜLSÜM ŞAHNA’NIN 25 YAŞINDAKİ OĞLU BERKAY MURAT ŞAHNA, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.