Kayseri'den toplu uğurlama kararı:

Dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa'ya atandı. Kararın ardından yerine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi.

Ersoy'un çağrısı ve mesajı:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Vali Çiçek'i uğurlamak üzere geniş katılımlı bir organizasyon planladıklarını bildirdi. Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, şehrimizden ayrılacağınız gün; hangi gün, hangi saat olursa olsun, 38.000+ hemşehrimizle sizi uğurlamaya hazırız. Çünkü Kayseri vefayı unutmaz."

Atama kararı ve sonraki adım:

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile atama resmiyet kazandı; Ersoy'un çağrısı, Vali Çiçek'in kentten ayrılacağı gün planlanacak bir uğurlama niteliğinde duyuruldu. Yetkililer veya organizasyon detayları hakkında henüz ek tarih ve saat bilgisi paylaşılmadı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ŞANLIURFA’YA ATANAN VALİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ KAYSERİ’DEN 38 BİN KİŞİYLE UĞURLAYACAKLARINI AÇIKLADI.