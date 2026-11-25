Kastamonu'da 25 Kasım kapsamlı bilgilendirme etkinliği

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Müftülüğü iş birliğiyle kentteki bir alışveriş merkezinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlikte ne anlatıldı:

Standı ziyaret eden vatandaşlara kadına yönelik şiddetin farklı türleri, erken fark edilme işaretleri ve şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, koruyucu ve destekleyici hizmetler ile başvuru mekanizmaları ayrıntılı şekilde açıklandı.

Etkinlikte ayrıca Şiddet Önleme ve İnceleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) hizmetlerinin tanıtımı yapıldı; kadınların güvenliğinin sağlanması, şiddetten korunması ve ihtiyaç duyduklarında doğru kurumlara erişebilmesi için sunulan destek hattı ve yönlendirme süreçleri anlatıldı.

Yetkililerin vurguladıkları:

Standı ziyaret eden Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyi değil aileyi, toplumu ve gelecek nesilleri etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Kubalı, duyarlılık, dayanışma, kararlılık ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar, ŞÖNİM hizmetleri ve kadınlara sunulan destek mekanizmaları hakkında bilgiler verdi. Köksalan, mağdurların destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılmasının hayati önem taşıdığını aktardı.

Kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara toplumsal farkındalığın, duyarlılığın ve dayanışmanın güçlendirilmesi mesajı iletildi. Etkinlik, şiddetin erken fark edilmesi ve mağdurların uygun yönlendirme ile desteklenmesi hedefiyle düzenlendi.

KASTAMONU'DA, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA AÇILAN STANTTA VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI.