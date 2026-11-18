Olayın gelişimi:

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde döner kestiği sırada dükâna giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ali E.'ye arkasından silahla ateş açtı. Saldırgan ile mağdur arasında boğuşma yaşandı; kapıya doğru yönelen Ali E.'ye saldırgan yeniden ateş etti ve başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ve adli süreç:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı; Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine başlandı. Olayın meydana geldiği dükkanın çevresinde ve cadde üzerinde ekipler delil topladı.

Şüpheli ve arama çalışmaları:

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiği öğrenildi. Polis ile jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için Karadeniz Ereğli merkezli yürüttükleri çalışmayı, çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleriyle koordine ederek genişletti.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmesinin ardından şüphelinin yakalanması ve saldırının sebeplerinin açıklanacağını bildirdi.

ALİ E. HAYATINI KAYBETTİ