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Karadeniz Ereğli'de sessizliği bozan cihazlara el konuldu

Karadeniz Ereğli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan denetimde 9 ses cihazına el koydu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz Ereğli'de sessizliği bozan cihazlara el konuldu

denetimde tespit ve el koyma:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Şefliği ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde avlanmada kullanılması yasak olan 9 ses cihazı tespit etti ve söz konusu cihazlara el koydu.

Ekipler, tespit edilen cihazları işlem için muhafaza altına aldı. Yapılan denetim, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

kullanılan cihazların doğaya etkisi:

Ses cihazları, hedeflenen yaban hayvanlarını çekmek veya yönlendirmek için kullanılıyor; bu tür yöntemler hem tür davranışlarını değiştirebiliyor hem de doğal dengede bozulmalara yol açabiliyor. Bu nedenle avcılıkta bu tür cihazların kullanımı kanunla yasaklanmış bulunuyor.

denetimlerin önemi ve uygulama:

Gerçekleştirilen denetim, mevzuatın uygulanmasına ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldı. El konulan cihazlarla ilgili resmi süreç başlatıldı ve yetkili birimler tarafından takip edileceği belirtildi.

ZONGULDAK&#039;IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YASA DIŞI AVCILIĞA YÖNELİK DENETİMLERDE, KULLANIMI YASAK...

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YASA DIŞI AVCILIĞA YÖNELİK DENETİMLERDE, KULLANIMI YASAK OLAN 9 SES CİHAZINA EL KONULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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