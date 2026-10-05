Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,1354 -0,23%
Bist 12.479,40 +1,71%
Altın Gram 6.619,90 +0,64%
EUR/USD 1,1212 -0,40%
Brent Petrol 102,54 +0,28%
--°

Hisarcık'ta AK Gençlik halı saha turnuvasında final heyecanı yükseliyor

Hisarcık'ta düzenlenen AK Gençlik halı saha turnuvasında yarı final maçları tamamlandı; finalistler belli oldu, şampiyonluk için büyük final bekleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hisarcık'ta AK Gençlik halı saha turnuvasında final heyecanı yükseliyor

Yarı finalde centilmence mücadele ve coşku

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen AK Gençlik halı saha turnuvasında yarı final karşılaşmaları büyük ilgi gördü. Gençlerin sosyal ve sportif etkinliklere katılımını artırmayı hedefleyen organizasyonda saha içi mücadeleler kadar tribünlerdeki coşku da dikkat çekti.

Turnuvada mücadele eden takımlar, finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti; maçlar boyunca sergilenen centilmenlik ve fair-play ruhu organizasyonun ana teması oldu. Yarı final müsabakalarını takip eden ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları, gençlerin performansını tribünden destekleyerek karşılaşmalara ortak oldu.

Abdullah Akbulut'un değerlendirmesi:

"Gençlerimizin enerjisi, azmi ve sahaya yansıttığı kardeşlik hukuku bizleri son derece gururlandırıyor. AK Parti olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yarı finalde sergilenen muazzam mücadele ve centilmenlikten dolayı tüm takımlarımızı yürekten kutluyor, emeği geçen Gençlik Kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadeleriyle İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gençlik Kolları Başkanı'nın sözleri:

"Turnuvamıza başından itibaren büyük destek veren İlçe Başkanımız Abdullah Akbulut’a ve sahada ter döken tüm genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yarı final maçlarımızı coşku ve kardeşlik havası içerisinde tamamladık. Şimdi sıra en büyük heyecanda!" diyen Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, organizasyonun amacına ulaştığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Final öncesi beklenti ve duyurular:

Zorlu yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen takımlar belli oldu; kupayı kaldıracak ekip için heyecan şimdiden doruğa çıktı. Turnuvanın büyük finaline ilişkin tarih ve organizasyon detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Organizasyon yetkilileri, finalin de aynı ruh ve disiplinle geçmesini temenni etti.

&quot;AK GENÇLİK HALI SAHA TURNUVASI&quot;NDA YARI FİNAL MAÇLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU.

"AK GENÇLİK HALI SAHA TURNUVASI"NDA YARI FİNAL MAÇLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlk kupada iddialı başlangıç: Eczacıbaşı Peron İstanbul V.Bank ile kozlarını pay...
images

Mersin’de amatör spor haftası başladı, 3’ten 83’e herkesi spora çağırıyor
images

Hazırlıklar Italiano yönetiminde sürdü: Kocaelispor maçı öncesi prova
images

Yenipazar otokrosunda toz, hız ve kazasız mücadele

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da yaklaşık 1.500 bilirkişi adalete katkı sözü verdi

Kepez'de ay deresi sel riskinden arındırılarak güvenlik hattına dönüştürülüyor

İlk kupada iddialı başlangıç: Eczacıbaşı Peron İstanbul V.Bank ile kozlarını paylaşacak

Çocuklar Kuşadası'nda hayvan dostlarıyla empati kurdu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip