Keban'da küçük sazana büyük hassasiyet: amatör balıkçı yavruyu suya geri bıraktı

balığın çıkarılma süreci:

Elazığ'ın Keban Baraj Gölünde amatör olarak balık avlayan bir vatandaşın oltasına küçük bir yavru sazan takıldı. Balığın boyutunun küçük olduğunu fark eden balıkçı, onu zarar vermeden oltadan çıkararak yeniden göle bıraktı.

örnek davranışın ayrıntıları:

Yavru balığın oltadan dikkatle çıkarılması, balığın yaşamını sürdürmesine imkân verdi. Müdahale sırasında balığa zarar vermemeye özen gösterildi ve balık doğrudan bulunduğu su ortamına geri bırakıldı.

sürdürülebilir balıkçılığa katkısı:

Bu tür uygulamalar, su ürünlerinin korunması ile sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri açısından önem taşıyor. Yavru bireylerin korunması, balık stoklarının sağlıklı kalmasına katkıda bulunuyor; bu nedenle yapılan davranış çevresel ve toplumsal açıdan örnek kabul edildi.

Olay, Keban Baraj Gölü'ndeki amatör balıkçılar arasında benzer duyarlılığın yaygınlaşması açısından olumlu bir örnek olarak kayda geçti.

KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE AMATÖR BALIKÇILIK YAPAN BİR VATANDAŞ, OLTASINA TAKILAN YAVRU SAZANI YENİDEN SUYA BIRAKARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ