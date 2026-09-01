ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı

ETİ ilk tohumluk hasadını duyurdu

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden ETİ, kuraklığa dayanıklı yerli tohum çeşidi Kanatlı Buğdayının ilk tohumluk hasadını tamamladı. 2004 yılında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde başlatılan ıslah çalışmaları, TÜBİTAK ve TAGEM iş birliğiyle ilerleyerek bugün sertifikalı tohumluk üretiminin temelini oluşturacak noktaya ulaştı. Çeşidin kurak iklime dayanıklılığı ve geniş adaptasyon kabiliyeti, tarım sektörü ve gıda sanayine iklim risklerine karşı güvence sunuyor.

çalışmanın kökeni ve çeşidin rolü:

2004'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ürünü olan Kanatlı Buğdayı, geçtiğimiz yıl üretim hakları alınarak tescil sürecine hızla giren bir çeşit olarak öne çıktı. Çeşidin özellikle bisküvilik buğday unu üretiminde sürdürülebilir hammadde kaynağı olması hedefleniyor. ETİ, bu yeni tohum çeşidinin önümüzdeki dönemde gıda sanayinin kalite ve tedarik güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

çiftçi odaklı sözleşmeli üretim modeli:

Şirketin tarım uygulamaları çiftçilerle birlikte büyüdü. ETİ, 15 yıl önce 11 çiftçi ve 1.800 dekarlık alanda başlattığı sözleşmeli tarım modelini bugün yaklaşık 350 bin dekarlık üretim alanına taşıdı. Üretim süreçlerinde çiftçilere tohum, gübre ve bitki besleme ürünleri gibi ayni destek sağlanıyor; uzman ziraat mühendisleri aracılığıyla sahada teknik danışmanlık veriliyor. Ayrıca kalite kriterlerine uygun ürünler için alım garantisi ve tarladan ücretsiz nakliye imkanı sunuluyor.

kurumsal Ar-Ge, tescil ve sürdürülebilirlik:

ETİ, tarımsal Ar-Ge çalışmalarını şirket içindeki uzman ekiplerle yönetiyor ve faaliyetlerini resmi tescil ve yetkilendirmelerle sürdürüyor. Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu' unvanına sahip olup, TÜBİTAK destekli projelerle tohum ıslah ve tescil süreçlerini hızlandırıyor. Geliştirilen yüksek nitelikli tohumlar, şirketin tedarik zincirinde kalite ve süreklilik sağlarken, Türkiye'nin tarımsal Ar-Ge kapasitesine de katkı sağlıyor.

Ercan Öz, Kanatlı Buğdayı'nın ilk tohumluk hasadına ilişkin olarak, 'Uzun yıllardır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın somut sonuçlarını görmeye başladık' ifadelerini kullandı. Öz ayrıca bu çalışmanın, şiddetli kuraklık koşullarının görüldüğü son dönemde geleneksel tarım modellerinin kırılganlığını gösterdiğini ve uzun vadeli tarımsal sürdürülebilirlik vizyonunun doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı. Enstitü tarafından merhum Firuz Kanatlının adı verilen bu buğday çeşidinin, gıda sektöründe kritik bir hammadde rolü üstlenmesi bekleniyor.

ETİ GLOBAL CEO’SU ERCAN ÖZ AÇIKLAMA YAPTI