Dolar 48,2716 +0,01%
Euro 56,0172 -0,18%
Bist 14.347,63 +0,09%
Altın Gram 6.865,59 -1,29%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,20 +1,89%
--°

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı

ETİ, Geçit Kuşağı Enstitüsü ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen kuraklığa dayanıklı Kanatlı Buğdayı’nın ilk sertifikalı tohumluk hasadını gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı

ETİ ilk tohumluk hasadını duyurdu

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden ETİ, kuraklığa dayanıklı yerli tohum çeşidi Kanatlı Buğdayının ilk tohumluk hasadını tamamladı. 2004 yılında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde başlatılan ıslah çalışmaları, TÜBİTAK ve TAGEM iş birliğiyle ilerleyerek bugün sertifikalı tohumluk üretiminin temelini oluşturacak noktaya ulaştı. Çeşidin kurak iklime dayanıklılığı ve geniş adaptasyon kabiliyeti, tarım sektörü ve gıda sanayine iklim risklerine karşı güvence sunuyor.

çalışmanın kökeni ve çeşidin rolü:

2004'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ürünü olan Kanatlı Buğdayı, geçtiğimiz yıl üretim hakları alınarak tescil sürecine hızla giren bir çeşit olarak öne çıktı. Çeşidin özellikle bisküvilik buğday unu üretiminde sürdürülebilir hammadde kaynağı olması hedefleniyor. ETİ, bu yeni tohum çeşidinin önümüzdeki dönemde gıda sanayinin kalite ve tedarik güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

çiftçi odaklı sözleşmeli üretim modeli:

Şirketin tarım uygulamaları çiftçilerle birlikte büyüdü. ETİ, 15 yıl önce 11 çiftçi ve 1.800 dekarlık alanda başlattığı sözleşmeli tarım modelini bugün yaklaşık 350 bin dekarlık üretim alanına taşıdı. Üretim süreçlerinde çiftçilere tohum, gübre ve bitki besleme ürünleri gibi ayni destek sağlanıyor; uzman ziraat mühendisleri aracılığıyla sahada teknik danışmanlık veriliyor. Ayrıca kalite kriterlerine uygun ürünler için alım garantisi ve tarladan ücretsiz nakliye imkanı sunuluyor.

kurumsal Ar-Ge, tescil ve sürdürülebilirlik:

ETİ, tarımsal Ar-Ge çalışmalarını şirket içindeki uzman ekiplerle yönetiyor ve faaliyetlerini resmi tescil ve yetkilendirmelerle sürdürüyor. Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu' unvanına sahip olup, TÜBİTAK destekli projelerle tohum ıslah ve tescil süreçlerini hızlandırıyor. Geliştirilen yüksek nitelikli tohumlar, şirketin tedarik zincirinde kalite ve süreklilik sağlarken, Türkiye'nin tarımsal Ar-Ge kapasitesine de katkı sağlıyor.

Ercan Öz, Kanatlı Buğdayı'nın ilk tohumluk hasadına ilişkin olarak, 'Uzun yıllardır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın somut sonuçlarını görmeye başladık' ifadelerini kullandı. Öz ayrıca bu çalışmanın, şiddetli kuraklık koşullarının görüldüğü son dönemde geleneksel tarım modellerinin kırılganlığını gösterdiğini ve uzun vadeli tarımsal sürdürülebilirlik vizyonunun doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı. Enstitü tarafından merhum Firuz Kanatlının adı verilen bu buğday çeşidinin, gıda sektöründe kritik bir hammadde rolü üstlenmesi bekleniyor.

ETİ GLOBAL CEO’SU ERCAN ÖZ AÇIKLAMA YAPTI

ETİ GLOBAL CEO’SU ERCAN ÖZ AÇIKLAMA YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026
images

Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ih...
images

Nazilli ticaret odası seçimleri perşembe pazarına göre planlandı
images

Karadeniz’de sezon açıldı: palamut tezgahlara 150 liradan indi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Teknecilerden liman talebi: Kahta'da güvenli bağlanma öncelik istiyor

Araban kırsalında eski asfalt kazınıyor, konfor ve güvenlik artırılıyor

Denizli Büyükşehir'de saha ekiplerine vatandaş odaklı iletişim atölyesi

Çelikhan'da 15 dakikalık dolu tütün üretiminde büyük zarara yol açtı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı