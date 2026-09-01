Işın gemisi göreve çıktı: batığın deniz dibindeki mevkiinin tespiti öncelik

Işın gemisi bölgeye intikal etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında Pazar günü alabora olan yolcu gemisi Filo Jet için arama kurtarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi katıldı. Olayda kaybolan 20 kişiyi bulma çalışmaları, bölgeye hareket eden ekiplerin öncelikli görevi olarak sürüyor.

Olay, Mersin Taşucu'ndan hareket eden yolcu gemisinin dakikalar sonra KKTC'ye bağlı Girne açıklarında su alması ve alabora olmasıyla başladı. Bölgede yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine katılan TCG Işın'ın komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gemi özellikleri ve yetkinlikleri:

Cesur, TCG Işın'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girdiğini belirtti. Gemide bulunan sistemler arasında bin metre kurtarma sistemi, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalış yapabilme kabiliyeti yer alıyor. Bu donanım ve birinci sınıf dalgıç personeli ile gemi, arama ve kurtarma görevlerinde etkin şekilde kullanılabiliyor.

Arama planı ve teknik yaklaşım:

Komutan Cesur, bu görevdeki amacın Filo Jet'in battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi ve batığın teşhis edilmesi olduğunu vurguladı. Batık tespit edildikten sonra 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağı, uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla batığın çevresi ve üzerinin detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

TCG Işın yalnızca mavi vatandaki görevleriyle sınırlı kalmayıp uluslararası tatbikatlarda da yer alıyor; katıldığı görevlerde sahip olduğu sistem ve cihazlarla öne çıkıyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü ve batığın kesintisiz teşhisinin ardından kurtarma çalışmalarının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan feribotu arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi komutanı gemide basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "Bu görevdeki amacımız Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesidir" dedi.