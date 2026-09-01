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Nazilli ticaret odası seçimleri perşembe pazarına göre planlandı

Nazilli Ticaret Odası seçimlerinin 1 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacağı açıklandı; tarih, Perşembe Pazarı ve Borsa programı göz önüne alınarak belirlendi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Nazilli ticaret odası seçimleri perşembe pazarına göre planlandı

Seçim tarihi ve başvuru:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin talimatı doğrultusunda oda ve borsa seçim süreci Ekim ayında başlayacak. Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu seçimleri 01 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gerekli müracaat yapılarak süreç başlatıldı.

Perşembe pazarı gerekçesi:

Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üyelerle süregelen görüşmeler sonucu tarihin belirlenmesinde Nazilli Pazarı uygulamasının etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Bugüne kadar yapılan üye ziyaretlerinde Nazilli Pazarı’nın Perşembe günü yapılması, Pazar nedeniyle çevre ilçelerden gelen tacir ve işletme sahiplerinin durumu nedeniyle üyelerimiz tarafından seçimin Perşembe günü yapılması talep edilmiştir. Ayrıca Nazilli Ticaret Borsası seçiminin de aynı gün yapılacak olması, Borsa seçimi için oy kullanacak işletmenin aynı zamanda Ticaret Odası üyesi olması nedeniyle seçimlerin Perşembe günü yapılması özellikle üyeye büyük kolaylık sağlayacaktır."

Başkanın değerlendirmesi:

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarih belirleme sürecinde üyelerden gelen taleplerin öncelikli olduğunu belirtti. Arslan, "Oda Yönetim Kurulu olarak seçim tarihini belirlerken bugüne kadar üyelerden aldığımız talepleri dikkate aldık. Nazilli’de bir asırdan daha eski bir geçmişe sahip olan Geleneksel Perşembe Pazarı nedeniyle çevre altı ilçemizde bulunan üyelerimizin önemli bir kısmının Nazilli’ye gelmesi, Ticaret Borsası seçiminin de aynı gün yapılacak olması bu kararın en önemli etkenleri olmuştur. Takdir edersiniz ki işyerini kapatıp seçim için gelecek olan üyelerimizin sayısı az değil. Üyelerimizin demokratik haklarını kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla Oda seçimlerinin 01 Ekim 2026 tarihinde yapılması için başvurumuzu yaptık. Yapılacak seçimlerin şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, yönetim kurulu ve oda meclisimiz adına saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yönetim kurulu, hem Nazilli Pazarı’nın getirdiği yoğunluğu hem de Ticaret Borsası seçiminin aynı güne denk gelmesinin üyeler için lojistik kolaylık sağlayacağını belirterek, sürecin hayırlı olmasını diledi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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