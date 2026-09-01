Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ihracat

Başkentte moda ve ticaretin birleştiği platform: COF'26

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde düzenlenecek Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı (COF'26), 2-4 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da kapılarını açacak. Fuarda kadın hazır giyim başta olmak üzere sektörün farklı ürün grupları ve yeni sezon koleksiyonları sergilenecek; yaklaşık 100 firmanın stant açması planlanıyor. Türkiye’nin 81 ilinden mağaza sahipleri, butik işletmeciler ve sektör profesyonellerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yurt dışı alım heyetleri ve ticari bağlantılar

COF'26, sadece ürün ve koleksiyonların gösterildiği bir organizasyon olmanın ötesine geçerek üretici, mağaza sahibi, toptancı, profesyonel alıcı ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan bir ticaret platformu işlevi görecek. Fuarda yurt dışından gelecek alım heyetleriyle gerçekleştirilecek B2B görüşmeler aracılığıyla firmaların yeni ihracat bağlantıları kurması ve mevcut ticari ilişkilerini geliştirmesi hedefleniyor. ATO, bu tür eşleştirme faaliyetlerinin Türk hazır giyim markalarının uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artıracağına dikkat çekiyor.

Defileler ve tasarımın ön plana çıktığı program

Fuar süresince düzenlenecek moda defileleri, katılımcı firmaların yeni sezon koleksiyonlarını podyuma taşıyacak. Türk moda dünyasının tanınmış isimlerinin katılacağı defileler aracılığıyla Ankara’nın tasarım gücü ziyaretçilere sergilenecek. Etkinlik programı, ticari görüşmeler ile görsel sunumları bir araya getirerek sektör temsilcilerine hem alım-satım hem de marka iletişimi fırsatları sunacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hazır giyim ve tekstil sektörünün Türkiye ekonomisi için üretim, ihracat, istihdam ve katma değer anlamında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak Ankara'nın bu alandaki birikimine dikkat çekti. Baran, Başkent’in üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve tasarım kabiliyetinin fuar gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarla daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Baran, "Ankara, hazır giyim ve tekstil sektöründe köklü bir üretim kültürüne, nitelikli insan kaynağına ve önemli bir tasarım kabiliyetine sahip. Bu gücümüzü ticarete, markalaşmaya ve ihracata daha fazla yansıtmak istiyoruz" sözleriyle fuarın amaçlarını özetledi ve firmaların yeni pazarlara ulaşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Fuarların kent ekonomisine katkısı

ATO Başkanı ayrıca Ankara'nın fuar ve kongre turizmindeki konumunun güçlendirilmesinin yerel ekonomi için önemine dikkat çekti. Fuarlarda ürün sergilenmesinin yanı sıra yeni müşterilere ulaşma, iş birliklerinin temellerinin atılması ve ticaret hacminin genişletilmesi gibi ekonomik faydalar doğduğunu belirtti. Bu nedenle Başkent'in fuar ve kongreler açısından güçlü bir merkez haline gelmesi için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

COF'26, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde ve ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko ile 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komiteleri'nin destekleriyle gerçekleştirilecek. ATO, hazır giyim ve tekstil sektörünün üretim, markalaşma, dış pazarlara açılma ve rekabet gücünü geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Fuar; üreticiler, markalar, mağaza işletmecileri ve yabancı alım heyetleri arasında doğrudan temas sağlayarak kısa vadede ticari bağlantıların kurulmasına, orta vadede ise Ankara merkezli markaların ihracat hacimlerinin ve uluslararası görünürlüklerinin artmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle COF'26, Başkent'in moda ve hazır giyim alanındaki konumunun güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO)BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "ANKARA, HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KÖKLÜ BİR ÜRETİM KÜLTÜRÜNE, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINA VE ÖNEMLİ BİR TASARIM KABİLİYETİNE SAHİP. BU GÜCÜMÜZÜ TİCARETE, MARKALAŞMAYA VE İHRACATA DAHA FAZLA YANSITMAK İSTİYORUZ" DEDİ.