Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026

ÇKS başvuruları başladı

2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları resmen açıldı. Süreç, 1 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında yürütülecek ve üreticiler başvurularını ya fiziki olarak ziraat odalarına yapabilecek ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

başvuru süresi ve başvuru yolları:

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ başvuruların önemine dikkat çekti. Altındağ, başvuru döneminin 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık 2026'da sona ereceğini hatırlatarak, çiftçilerin yoğunluğun artabileceği son güne bırakmamaları gerektiğini söyledi. Başvuruların hem fiziki hem elektronik kanallardan yapılabiliyor olması, erişim kolaylığı sağlarken üreticinin tercihine bağlı hareket edilebileceğini gösteriyor.