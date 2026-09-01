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Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026

2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül–31 Aralık 2026 arasında başladı; çiftçiler ziraat odalarından veya e-Devlet'ten başvurularını tamamlamalı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026

ÇKS başvuruları başladı

2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları resmen açıldı. Süreç, 1 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında yürütülecek ve üreticiler başvurularını ya fiziki olarak ziraat odalarına yapabilecek ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

başvuru süresi ve başvuru yolları:

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ başvuruların önemine dikkat çekti. Altındağ, başvuru döneminin 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık 2026'da sona ereceğini hatırlatarak, çiftçilerin yoğunluğun artabileceği son güne bırakmamaları gerektiğini söyledi. Başvuruların hem fiziki hem elektronik kanallardan yapılabiliyor olması, erişim kolaylığı sağlarken üreticinin tercihine bağlı hareket edilebileceğini gösteriyor.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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