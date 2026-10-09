Karakoçan'da diz cerrahisinde dönüm noktası: kapalı yöntemle menisküs ve kıkırdak onarımı

Karakoçan Devlet Hastanesi'nde artroskopik cerrahide yeni adım

Karakoçan Devlet Hastanesi, ilçede sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak bir cerrahi uygulamayı başarıyla hayata geçirdi. Yapılan müdahale, açık cerrahiye gerek kalmadan diz eklemindeki sorunların giderilmesine olanak sağladı.

Operasyonun ayrıntıları:

Ortopedi Uzmanı Dr. Halil Sami Postallı başkanlığındaki ekip, bir kadın hastanın dizindeki menisküs yırtığı ve hasarlı kıkırdak dokusunu kapalı (artroskopik) ameliyat yöntemiyle onardı. İşlem, artroskopik görüntüleme ve minimal invaziv cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi ve ameliyat sonrası takip planı oluşturuldu.

Ekip ve yerel etkisi:

Operasyonun başarısında Anestezi Uzmanı Dr. Mervenur Gizem Öztürk ile ameliyathane personelinin katkıları vurgulandı. Başarılı müdahale, ilçede ileri cerrahi uygulamaların yaygınlaşması ve hastaların daha uzak merkezlere sevk edilme ihtiyacının azalması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.

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