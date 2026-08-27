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Karakoçan'da seyir halindeki tır alevlere yenik düştü

Dün gece Elazığ-Bingöl kara yolunda Karakoçan mevkiinde seyir halindeki 23 AFP 695 plakalı tırda çıkan yangın, araç tamamen küle döndü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karakoçan'da seyir halindeki tır alevlere yenik düştü

Elazığ-Bingöl kara yolunda gece yarısı tır yangını

Dün gece Elazığ-Bingöl kara yolu Karakoçan ilçesi Kuruca ve Bulgurcuk köyleri mevkiinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücü, araçtan yükselen dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeye haber verdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

yangına ilk müdahale ve araçta yaşananlar:

Yangın, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasına rağmen alevler kısa sürede tırı sararak aracın büyük bölümünün yanmasına neden oldu. Yangında zarar gören tırın 23 AFP 695 plakalı olduğu, sürücünün ise S.A. olarak kayıtlarda yer aldığı bildirildi.

soruşturma ve yol güvenliği:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağının belirlenmesi için teknik ve adli inceleme yapılacağını bildirdi. Bölgedeki trafik kısa süreliğine kontrollü şekilde sağlanırken, yetkililer sürücüleri benzer risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer yangının kesin nedenini tespit ettikten sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı. Tırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, can kaybı veya yaralanma olmaması olumlu karşılandı.

ELAZIĞ-BİNGÖL KARAYOLUNDA ALEVLERE TESLİM OLAN TIR, KÜLE DÖNDÜ.

ELAZIĞ-BİNGÖL KARAYOLUNDA ALEVLERE TESLİM OLAN TIR, KÜLE DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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