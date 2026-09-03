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Karaköprü'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonunda yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Karaköprü'de hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'yi operasyonla yakaladı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonunda yakalandı

Karaköprü'de jandarma operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. Karaköprü ilçesinde yakalandı.

Operasyon ve yakalama:

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Müdahale sonucu R.K. gözaltına alındı ve ekiplerce jandarmadaki işlemler için emniyete götürüldü.

Adli süreç ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından R.K. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA&#039;DA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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