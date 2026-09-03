Karaköprü'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonunda yakalandı

Karaköprü'de jandarma operasyonu
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Operasyon ve yakalama:
Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Müdahale sonucu R.K. gözaltına alındı ve ekiplerce jandarmadaki işlemler için emniyete götürüldü.
Adli süreç ve tutuklama:
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından R.K. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'DA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!