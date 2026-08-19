Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Karaköprü'deki operasyonda evde 3 kilo 103 gram metamfetamin bulundu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Karaköprü'de bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada 3 kilo 103 gram metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü'deki operasyonda evde 3 kilo 103 gram metamfetamin bulundu

Şanlıurfa'da narkotik operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karaköprü ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 3 kilo 103 gram metamfetamin ele geçirildi.

operasyon ayrıntıları:

Karaköprü'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada söz konusu uyuşturucu maddeler bulundu. Ele geçirilen maddeler, olay yerindeki işlemlerin ardından emniyet birimleri tarafından teslim alındı.

adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve sulh hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA’DA 3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA 3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi