Karaköprü'deki operasyonda evde 3 kilo 103 gram metamfetamin bulundu

Şanlıurfa'da narkotik operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karaköprü ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 3 kilo 103 gram metamfetamin ele geçirildi.

operasyon ayrıntıları:

Karaköprü'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada söz konusu uyuşturucu maddeler bulundu. Ele geçirilen maddeler, olay yerindeki işlemlerin ardından emniyet birimleri tarafından teslim alındı.

adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve sulh hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA’DA 3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ