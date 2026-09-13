Karakoyun mevkiinde kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: iki kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk belirlemeler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, akşam saatlerinde Karakoyun Mahallesi mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, Ş.A. (49) idaresindeki 43 AFL 955 plakalı araç ile, Gözelek Mahallesi yol ayrımından ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen M.A. (67) yönetimindeki 63 N 0840 plakalı araç çarpıştı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Kazada, 63 N 0840 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.C. (54) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kazanın, ana yol ayrımından kontrolsüz şekilde çıkan bir aracın karıştığı çarpışma sonucu gerçekleştiği bildirilirken, yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

OLAY YERİ VE ARACIN ÇEKİLMESİ