Karaman’da bulvarda yürüyüş kısa sürdü: hafif ticari aracın çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

Karaman’da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Karaman'da Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı stabilize ederek ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

Soruşturma ve müdahale:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

YARALI KADIN, AMBULANSLA KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.