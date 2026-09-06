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Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman Hürriyet Mahallesi Kuva-yı Milliye Caddesi kavşağında 34 FFY 253 plakalı otomobil ile 33 ADJ 819 plakalı motosiklet çarpıştı, sürücü T.D. yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da bir otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Hürriyet Mahallesi Kuva-yı Milliye Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 34 FFY 253 plakalı otomobil ile T.D. yönetimindeki 33 ADJ 819 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü T.D. yaralandı.

müdahale ve adli işlem:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü T.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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