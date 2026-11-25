Kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu minibüs kontrolden çıkarak refüje çıktı. Sürücü M.Ş. idaresindeki 42 CCU 57 plakalı Volkswagen marka minibüs trafik levhasına çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmadı.

Müdahale ve araç kaldırma:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra hasar gören minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yolcuların durumu ve seyahat amacı:

Minibüsteki kişilerin, Konya’da hastanede bulunan yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi; kazada herhangi bir yolcuya sağlık müdahalesi uygulanmadı.

Karaman’da lastiği patlayan minibüs refüje çıktı