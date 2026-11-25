kaza bilgileri:

Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, seyir halindeyken lastiği patlayan bir minibüs refüje çıkarak durdu. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 42 CCU 57 plakalı Volkswagen marka minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs refüje çıktı ve bir trafik levhasına çarparak durdu.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemlerini alırken, minibüsteki kişilerin Konya'da hastanede bulunan yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazada yaralanan olmadığı tespit edilip, hasar gören minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KARAMAN'DA SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKTI