Sivas'ta valilik değişimi resmiyet kazandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve Sivas'ta görev değişimi resmen ilan edildi. Karara göre Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı emrine alınırken yerine Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı.

Karar ve görev süresi:

Yılmaz Şimşek, 2022 yılında Sivas valisi olarak göreve başlamıştı ve kentte yaklaşık dört yıl görev yaptı. Dün akşam yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şimşek, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Yeni valinin göreve başlaması:

Oktay Çağatay'ın Sivas'taki yeni görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Atama, kurum içi koordinasyon ve yerel yönetimle yürütülecek uyum sürecinin ardından uygulanacak.

Valilik değişiklikleri, il yönetiminin sürekliliği açısından düzenli bir süreç olarak görülüyor; yeni valinin öncelikleri ve ilk adımları, kentteki kurumlarla yapılacak görüşmelerin ardından şekillenecek. Atamanın ardından resmi yazışma ve devir teslim işlemleri tamamlandıkça kamuoyuna ek bilgilendirmeler yapılacaktır.

OKTAY ÇAĞATAY (ARŞİV)