Karaman'da meyve yüklü kamyonetin lastiğindeki alevler sürücünün uyarısıyla söndürüldü

Karaman'da Alacasuluk Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı yanında seyir halindeki meyve yüklü kamyonetin lastiğinde yangın çıktı. Yangın sırasında lastiğin patladığı, sürücünün aracı durdurup itfaiyeye haber verdiği bildirildi.

Olayın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman'daki sebze haline meyve getiren Z.Ç. idaresindeki 42 DGC 19 plakalı kamyonetin teker bilyasında meydana gelen ısınma nedeniyle lastiği alev aldı. Isınma sonucu başlayan alevlenme, lastiğin patlamasına yol açtı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan lastiğe müdahale etti. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yangın kamyonetin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN SIRASINDA LASTİK PATLARKEN, DURUMU FARK EDEN SÜRÜCÜ ARACINI DURDURARAK İTFAİYEYE HABER VERDİ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ, YANAN LASTİĞE MÜDAHALE ETTİ.